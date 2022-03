To personar sikta etter brannen i Deichmanske bibliotek

innenriks

Brannen utløyste sprinklaranlegget i biblioteket og førte til vass-skadar på delar av samlinga og inventaret, melder NRK.

Saka blir etterforska som særleg grovt skadeverk. Dei to som er sikta, er ikkje arresterte, får NTB opplyst.

– Politiet har sikta to personar i saka om brannen i Deichmanske bibliotek. Saka blir framleis etterforska breitt. Av omsyn til etterforskinga som no går føre seg, ønskjer ikkje politiet å gå ut med fleire opplysningar, skriv politiadvokat Sasha D. Ingebretsen i ein e-post til NTB.

Kort etter at dei starta etterforsking uttalte politiet at brannen, som starta i ein sofa, ikkje var ein naturleg plass for ein brann å starte. Dei sa då at det var mistanke om at brannen kunne vere påsett.

Det var om lag om lag 600 personar i bygget då den automatiske brannalarmen gjekk like før 21.30 om kvelden 8. januar.

