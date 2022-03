Statsministerens kontor forsvarer kriseinnsats

innenriks

– Det blir no jobba på høggir i heile regjeringa for å handtere ei krise som først og fremst rammar Ukraina, men også rammar oss her heime og derfor fleire departement på tvers av regjeringa, seier statssekretær Tale Jordbakke (Ap) ved Statsministerens kontor.

Uttalen kjem etter avsløringar i Filter Nyheter om eit notat som tilsynelatande avdekkjer usemje i regjeringa om korleis nødhjelpa til Ukraina skal organiserast.

Det såkalla politikarnotatet vart ifølgje Filter Nyheter sendt frå helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tidlegare i mars, med Statsministerens kontor i kopi.

Avsløringane har vekt reaksjonar hos opposisjonen i Stortinget, og Høgre har stilt eit skriftleg spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å få greie på korleis nødhjelpsinnsatsen er organisert.

Statsministerens kontor forsvarer no innsatsen som er gjord.

– Vi opplever at Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utanriksdepartementet og relevante underliggjande etatar og verksemder har eit godt samarbeid om handteringa av bistandsoppmodingane som kjem frå Ukraina. Dette svarer regjeringa gjerne Stortinget om, seier Jordbakke.

– Det er ikkje treft noka avgjerd om å endre organiseringa av arbeidet. Det er likevel oppretta ein tverrdepartemental arbeidsgruppe for å kunne handtere førespurnader raskt, seier ho.

