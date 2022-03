Støre diskuterte energisamarbeid med Tysklands visestatsminister

innenriks

– Vi har snakka om tysk-norsk industri- og energisamarbeid, sa Støre til pressa etter møtet med den tyske visestatsministeren Robert Habeck, som også er finansminister i landet.

Det er kjent at EU skal kutte to tredelar av gassen frå Russland, og dermed er eit av hovudspørsmåla om Noreg kan sende meir gass til Tyskland. Tyskarane er avhengige av norsk gass og straum, og det blir allereie sendt mykje straum ut av landet i kablar til Tyskland.

– Vi har snakka om korleis vi kan halde fram med å sende norsk gass til Tyskland – korleis tysk industri og hushald kan stole på at gassen kjem som avtalt, sa Støre, som også seier at landa skal konkretisere planane for energisamarbeid snarleg.

Habeck seier Noreg mellom anna vil forsyne Tyskland med LNG (flytande naturgass) frå Nord-Noreg.

Også grøn omstilling og situasjonen i Ukraina vart diskutert på møtet. Ifølgje Støre er alle samtalar mellom europeiske styresmakter prega av det som skjer i Ukraina, så også i møtet på onsdag.

(©NPK)