Regjeringa held oppe høg gasseksport

Olje- og energidepartementet har gjort vedtak om justerte produksjonsløyve for felta Oseberg, Troll og Heidrun.

Justeringa vil ikkje føre til nokon vesentleg auke i den samla daglege eksporten av gass frå norsk sokkel framover, men legg til rette for at det høge leveransenivået kan førast vidare framover, skriv Olje- og energidepartementet i ei pressemelding.

– For oss er det viktig å leggje best mogleg til rette for at selskapa kan halde oppe den høge produksjonen også framover, seier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Auke på 1,4 milliardar kubikkmeter

Equinor skriv i ei separat pressemelding at auken i løyva gjer det mogleg å halde oppe produksjonen på same nivået gjennom sommarmånadene og fram til 30. september.

For Oseberg betyr vedtaket at det kan eksporterast rundt 1 milliard kubikkmeter gass meir i perioden fram til 30. september.

I tillegg kan Heidrun auke gasseksporten med 400 millionar kubikkmeter for kalenderåret 2022.

Dermed får Europa 1,4 milliardar kubikkmeter gass ekstra frå Noreg, nok til å dekkje gassbehovet til rundt 1,4 millionar hushald gjennom eit år.

Vil leite etter meir

I pressemeldinga frå Olje- og energidepartementet kjem Aasland også med eit tydeleg politisk signal om at regjeringa vil leggje til rette for meir leiteverksemd.

– Vi ønskjer å utvikle norsk sokkel vidare. Det betyr at ein må ha tilgang på nytt leiteareal og høve til å setje i gang prosjekt. Det jobbar vi med, utdjupar han overfor NTB.

I budsjettavtalen i fjor haust fekk SV gjennomslag for å ikkje setje i gang nokon 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022. Det blir dermed ikkje opna for leiting etter olje og gass i nye område i år. Men ifølgje Aasland er det leitinga i kjende område gjennom dei såkalla TFO-rundane som er det viktigaste.

– Eg trur TFO-rundane er veldig verdifulle, seier han.

Olje- og energiministeren meiner det er for tidleg å svare på om det neste år kan bli aktuelt å gjennomføre ein 26. konsesjonsrunde òg.

Equinor tek fleire grep

Dei norske felta dekkjer i dag 20–25 prosent av gassbehovet i EU og Storbritannia.

Equinor har samtidig bestemt seg for å utsetje fleire planlagde revisjonsstansar på Oseberg-feltet frå mai til september. Det skal påskunde produksjonen.

– Fokuset vårt er å halde oppe trygg og effektiv drift på anlegga våre, slik at vi held fram med å vere ein påliteleg leverandør av energi mot marknadene i Europa i ein svært krevjande situasjon, seier Kjetil Hove, konserndirektør for utforsking og produksjon i Noreg i Equinor.

Etter planen skal også LNG-anlegget på Melkøya komme i drift igjen i midten av mai. Anlegget har vore stengt sidan det braut ut brann der i 2020.

Melkøya kan bidra med over 6 milliardar kubikkmeter gass i året frå Barentshavet, opplyser Equinor.

