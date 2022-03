Regjeringa godkjenner vidareføring av høg gassproduksjon

innenriks

– Desse vedtaka vil ikkje auke den samla daglege eksporten av gass frå norsk sokkel vesentleg, men legg til rette for at dagens høge leveransenivå kan førast vidare framover. Nærare spørsmål om kva dette vil bety for produksjonsvolum frå dei ulike felta, må rettast til operatøren for dei ulike felta, skriv Olje- og energidepartementet i ei pressemelding.

Det dreier seg om felta Oseberg, Troll og Heidrun. I ei pressemelding skriv Equinor at auken i løyva gjer det mogleg å halde oppe produksjonen på same nivå gjennom sommarmånadene og fram til 30. september. Oseberg og Troll kan eksportere rundt ein milliard kubikkmeter ekstra gass, medan Heidrun har moglegheit for 0,4 kubikkmeter meir.

– For oss er det viktig å leggje best mogleg til rette for at selskapa kan halde oppe dagens høge produksjon òg framover. Gjennom vedtaka for Oseberg-, Troll- og Heidrun-felta gjer vi dette, seier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Fokuset vårt er å halde oppe sikker og effektiv drift på anlegga våre, slik at vi held fram med å vere ein påliteleg leverandør av energi mot marknadene i Europa i ein svært krevjande situasjon. I tett dialog med styresmaktene og partnarane våre gjer vi no tiltak for å føre vidare det høge produksjonsnivået frå vinteren, seier Kjetil Hove, konserndirektør i Equinor.

