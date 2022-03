Oslo førebur seg på opp mot 10.000 flyktningar – har kapasitet til 2.000

innenriks

Overslaget kjem fram i eit dokument byrådsavdelinga for oppvekst og kunnskap sende til Utdanningsetaten 11. mars, skriv Avisa Oslo, som har fått innsyn i brevet.

I dokumentet refererer kommunaldirektør Hege Sevatdal til at byrådsavdelinga for arbeid, integrering og sosiale tenester har utarbeidd ulike scenario for talet på flyktningar som kan komme til Noreg som følgje av krigen i Ukraina.

«Virksomhetene bes forberede seg på et scenario der Norge tar imot 75.000-100.000 flyktninger, hvorav Oslo kommune tar imot 5.000-10.000.»

Etaten går ut frå at «ein stor» del av desse vil vere barn og unge.

Integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sa måndag til avisa at Oslo kommune har kapasitet til å huse 2.000 flyktningar i sine eigne eigedommar. I tillegg hadde litt over 90 privatpersonar stilt husrom til disposisjon.

Kommunen har også inngått eit samarbeid med Eiendom Norge, som skal registrere bustader som større bustadaktørar har til rådvelde for å auke kapasiteten.

