Lagmannsretten avviste anke i Mohn-søksmål

Den tidlegare finansdirektøren fremja i juni i fjor krav om tapt arbeidsinntekt etter at han meinte Mohn stod bak ein svertekampanje mot han.

Mohn vart frifunnen i Hordaland tingrett, og saka vart anka inn for Gulating lagmannsrett. No har lagmannsretten avvist anken, og dommen frå tingretten blir ståande, skriv Bergens Tidende / E24.

– Lagmannsretten har komme til at anken klart ikkje vil føre fram, både når det gjeld anken over saksbehandlinga og realiteten, og at han skal nektast fremja i sin heilskap, skriv lagmannsretten i rettsavgjerda si.

Den tidlegare finansdirektøren er dømd til å betale sakskostnadene til Mohn på rundt 600.000 kroner.

Verken Trond Mohn, den tidlegare finansdirektøren eller advokaten hans ønskjer å kommentere saka.

