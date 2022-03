Konkurranseklagenemnda gir DNB medhald i Sbanken-klage

innenriks

Det var 15. april i fjor at det vart kjent at DNB ville kjøpe konkurrenten Sbanken, men 16. november gav Konkurransetilsynet eit endeleg nei.

Konkurransetilsynet grunngav avslaget med at oppkjøpet ville føre til dårlegare konkurranse og vilkår for fondskundane.

– Verken svaret til selskapa på bekymringane til tilsynet eller forslaget deira til avhjelpande tiltak har endra vurderinga til Konkurransetilsynet. Vi meiner framleis at eit DNB-kjøp av Sbanken vil føre til svekt konkurranse og dårlegare vilkår for bankkundar som ønskjer å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikkje kan gjennomførast, sa dåverande konkurransedirektør Lars Sørgard den gongen.

DNB var usamde i avslaget og klaga til Konkurranseklagenemnda, som behandlar klager på alle vedtak som Konkurransetilsynet fattar.