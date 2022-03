KS-statistikk: Lik lønnsvekst i kommunal sektor og industrien

innenriks

Det viser nye tal frå det tekniske bereknings- og statistikkutvalet for kommunesektoren (TBSK), skriv KS i ei pressemelding.

Tala omfattar ikkje Oslo, sidan det er utanfor tariffområdet til KS.

– Over tid fungerer frontfagsmodellen godt som norm for lønnsutviklinga i Noreg. Lønnsveksten i industrien og kommunesektoren har vore heilt lik dei siste fem åra, seier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Lønnsveksten i kommunesektoren har vore litt lågare enn for industrien dei siste to åra, men det kjem mellom anna av at industrien har gått over ramma dei sjølv har anslått.

– Utviklinga over litt lengre tid viser at frontfagsmodellen fungerer etter hensikta, som ei norm for lønnsveksten og ikkje eit tak. Nokre år ligg industrien litt over, nokre år kommunesektoren, seier Gangsø.

Sidan 2013 har lønnsveksten i industrien samla vore på 23 prosent, mot 24,6 prosent i kommunesektoren, viser tala.

(©NPK)