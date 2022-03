innenriks

– Dette er ein dårleg dag for alle forbrukarane i landet og alle som er opptekne av best mogleg konkurranse, seier generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukarorganisasjonen Huseiernes Landsforbund.

Konkurranseklagenemnda valde onsdag å la DNB kjøpe konkurrenten Sbanken etter at Konkurransetilsynet først sa nei til oppkjøpet.

– Vi er lei for at Konkurranseklagenemnda overprøver Konkurransetilsynet og ikkje tek omsyn til den viktige pådrivarrolla Sbanken har for innovasjon og konkurranse i heile bankmarknaden. Sbanken speler ei mykje viktigare rolle for konkurransen enn byteforholdet mellom DNB og Sbanken og marknadsdelen til dei to bankane tilseier, seier Meyer.

Tillitsvalde Sarah Lunde Mjåtvedt og Jon Holmedal i Sbanken skriv i ei fråsegn til BT/E24 at hovudvekta av dei tilsette er skuffa over utfallet.

«Det er naturlig at det er litt delte reaksjoner etter en slik prosess og avgjørelse. Generelt kan vi si at hovedvekten av de ansatte er skuffet i dag», skriv dei.

Dei tillitsvalde er likevel glad for å få ei endeleg avklaring.

«Det har vært en lang prosess med utsettelser og en anke, der kundene har vært engasjerte, og medarbeiderne har gjort en formidabel innsats i perioden», skriv dei vidare.

