Gartnerforbundet vil ha kraftig prisauke på frukt og grønt

– Auka kostnader frå arbeidskraft, elkraft, propan og naturgass gir rom for ein auke i målpris på 17 prosent, heiter det i Gartnerforbundets innspel til partane i jordbruksoppgjeret som Nationen refererer.

Den såkalla målprisen er ein av tinga partane forhandlar om i jordbruksoppgjeret.

– Det er maksimalprisar og vernar forbrukarane mot at prisen går over målpris, samtidig som produsentane skal ha reelle moglegheiter for å oppnå målprisane i ein balansert marknad, skriv Landbruksdirektoratet.

I tillegg vil Gartnerforbundet auke prisen bonden får for ein kilo potet med éi krone, og få 250 millionar kroner til grøntsektoren frå Innovasjon Noreg.

