Forskar meiner dyr straum i Noreg er bra for Ukraina

Ifølgje VG ber forskaren, som leier Nupis klimagruppe, velståande nordmenn slutte å klage på dyr straum.

– Folk som har dårleg råd, må få seie frå om det og få hjelp, men eg synest ikkje vi skal lage eit bilete av den norske befolkninga som eit offer i denne samanhengen. Veldig mange nordmenn har råd til å betale meir for straumen enn det dei har gjort dei siste åra, seier Indra Øverland.

Han meiner høge straumprisar i Noreg er bra for klimaet, økonomien og også for Ukraina. Forklaringa er at dersom Noreg har meir fornybar energi å selje, vil det mellom anna leggje press på Russland, som eksporterer gass til Europa.

– Det er vår plikt å bidra med mest mogleg energi til Europa no. Høge prisar i Noreg vil gjere at vi bruker mindre straum sjølv, dermed kan vi selje meir. Vi tener òg veldig, veldig mykje pengar på dette. Det kan diskuterast kva dei pengane skal brukast til, men for «AS Norge» er dette veldig bra, seier Øverland til VG.

