Ei eventuell overføring av flyktningar frå naboland vil komme i tillegg, opplyser regjeringa.

– Dette er eit overslag. Regjeringa legg også beredskapsplanar for at talet kan bli høgare. Det er viktig å understreke at situasjonen endrar seg raskt, avhengig av korleis krigen i Ukraina utviklar seg. Vi ser allereie at innreisene til Noreg aukar, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).