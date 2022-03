TV 2 leverer godt resultat for 2021

innenriks

Overskotet på ein halv milliard kroner er rundt 20 millionar kroner betre enn i 2020 og over 80 millionar kroner betre enn i 2019, det siste året før koronapandemien, skriv Kampanje.

Omsetninga har auka med 1,3 milliardar kroner til 6,27 milliardar kroner, ein kraftig auke frå nær 5 milliardar kroner i 2020. Dette kjem mellom anna av at TV-distribusjonsselskapet RiksTV har vorte eit heileigd, TV 2-selskap og dermed blir konsolidert inn i TV 2s rekneskapar fullt og heilt.

Omsetninga for 2021 er høgare enn NRKs for første gong, men TV 2s sjefredaktør Olav T. Sandnes understrekar at desse tala er lite samanliknbare.

– Og så har NRK eit heilt anna oppdrag enn TV 2 sjølv om vi òg har eit allmennkringkastaroppdrag, seier Sandnes.

(©NPK)