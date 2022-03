Svært lågt sal av nye bustader i februar

innenriks

– Dei svake salstala er ei direkte følgje av den kraftige prisveksten på byggjevarer og uvissa som krigen i Ukraina medfører, seier administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Igangsetjinga i februar er god og har ein oppgang på 34 prosent frå februar 2021. Då var igangsetjinga svært låg.

Totalt er salet dei siste tre månadene ned 19 prosent frå same periode i fjor. Einebustader har hatt ein nedgang på 28 prosent, medan småhus er 42 prosent ned, og sal av leilegheiter har gått ned 5 prosent.

Klar melding til Oslo og Bergen

Jæger meiner òg at nedgangen kjem av at Oslo og Bergen har nedprioritert bustadbygging dei siste åra, og at dei ikkje har regulert nok nye område for bustadbygging.

– Vedvarande låg bustadforsyning i Oslo og Bergen gir stort bustadunderskot, større prispress og vil utelukke fleire frå bustadmarknaden. Oslo og Bergen må prioritere å få regulert fleire bustader kvart år, og farten på plan- og byggjesaksprosessen må opp og behandlingstida ned, seier han.

Nedgang for fritidsbustadsal

Det samla talet på selde nye bustader i siste tolvmånadersperiode er 25.527 bueiningar, som er ned 4 prosent frå førre tolvmånadersperiode.

Igangsetjinga dei siste tre månadene har auka 12 prosent frå same periode i fjor. Det samla talet igangsette nye bustader i siste tolvmånadersperiode er 26.483 bueiningar, som er 13 prosent over førre tolvmånadersperiode.

Salet av nye fritidsbustader hittil i år ligg 50 prosent under same periode i 2021, medan igangsetjinga har auka 7 prosent.

