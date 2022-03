Støre vil ikkje ha eiga gransking av pendlarbustadsaker

innenriks

Stortingsrepresentant for Raudt, Mímir Kristjánsson, har i eit skriftleg spørsmål i Stortinget spurt Støre om Statsministerens kontor skal få på plass ei eiga ekstern gransking av sakene dei har vore ansvarlege for, skriv Stavanger Aftenblad.

Kristjánsson viser til at Statsministerens kontor i fleire av sakene har stått for handteringa, ikkje Stortinget.

Støre svarer at sakene er svært uheldige for tilliten til dei folkevalde, men viser til at ei rekkje prosessar allereie er i gang. Mellom anna leverer eit eksternt utval gjennomgangen sin av pendlarbustadordninga, og både Riksrevisjonen, politiet og Skatteetaten gjer undersøkingane sine.

(©NPK)