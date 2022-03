Omfattande droneforbod over militært øvingsområde

innenriks

Øvinga Cold Response startar tysdag i Nord-Noreg. Rundt 30.000 soldatar frå 27 Nato-land deltek i øvinga, som skal vare fram til april.

Frå og med måndag vart det òg innført eit omfattande droneforbod over heile det omfattande øvingsområdet. Det er område frå nord i Nordland, store delar av Lofoten og opp mot Tromsø som har vorte raudmerka på Norsk tryggingsstyresmakts kart over droneforbod i Noreg.

– I samband med militærøvinga Cold Response 2022 (CR-22) blir det innført forbod mot bruk av luftborne sensorar frå og med 14.3. til og med 31.3.2022. Forbodet omfattar alle sensorar, inkludert fotografering og filming frå lufta, skriv NSM tysdag.

NSM skriv at det går an å søkje om fritak frå forbodet dersom det er særlege tungtvegande grunnar som taler for det.

30 000 soldatar frå 27 land stiller med styrkar til årets Cold Response. Årets øving starta allereie i januar, medan sjølve feltøvinga startar 14. mars og går føre seg til 1. april. Russland vart invitert til å observere øvinga, men takka nei.

