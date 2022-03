Norse Atlantic Airways får britisk flyløyve – utset billettsalet

innenriks

– Vi er veldig godt fornøgde med å få avgangs- og landingsrettar på London Gatwick, heilt utan kostnad. Det gir oss tilgang til ein av dei mest attraktive marknadene i Europa. Vi ser fram til å samarbeide med teamet på Gatwick flyplass, seier konsernsjef og grunnleggjar Bjørn Tore Larsen i Norse.

Selskapet planlegg å starte flygingar mellom Noreg og utvalde destinasjonar i USA i juni. Andre europeiske destinasjonar som Paris og London blir ein del av tilbodet så snart marknadssituasjonen tillèt det, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Norse ventar no med å lansere billettsalet til London som følgje av krigen i Ukraina. Dei ventar at billettsalet startar i april, og at første flyginga skjer i juli.

– Tragedien som går føre seg i Ukraina, skaper ei uvisse i den internasjonale luftfarten som vi tek på alvor. Dei fleksible leasingavtalane våre, den låge kostnadsbasen og den sterke økonomiske posisjonen, kombinert med at vi ikkje har byrja å flyge, gjer at vi kan starte varsamt, auke kapasiteten i takt med etterspurnaden og tilpasse oss uventa hendingar, seier Larsen.

