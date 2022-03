Nordmenn på toppen i mobilshopping

innenriks

Åtte av ti spurde nordmenn oppgir at dei har brukt mobiltelefonen til å handle med. Det er meir enn i nokre av dei 12 andre landa i Klarna-undersøkinga som omfattar Norden, Vest-Europa, USA og Australia.

– At vi er heilt på topp har nok samanheng både med den gode tilgangen til internett vi har i Noreg, men også det at forbrukarane er langt meir medvitne og sjekkar prisar og liknande på mobilen før dei handlar, seier marknadsdirektør i Klarna Noreg, Thomas Elvestad, i ei pressemelding tysdag.

Dei siste to åra med pandemi oppgir heile 50 prosent av nordmenn at dei no handlar meir via mobiltelefonen enn dei gjorde før. Det er spesielt i aldersgruppene mellom 18–24 år (74 prosent) og 25–40 år (64 prosent) som no bruker mobiltelefonen til netthandel oftare enn før.

(©NPK)