Nedgang på Oslo Børs – oljeprisen under 100 dollar fatet

innenriks

Ved 13-tida tysdag hadde oljeprisen falle meir enn 6 prosent, og prisen på eitt fat nordsjøolje er no rundt 98 dollar. Oljeprisen sokk kraftig natt til tysdag, og dette er første gongen sidan februar at prisen på nordsjøolje er under 100 dollar fatet.

Også amerikansk lettolje har gått kraftig ned. Eitt fat kostar no rundt 95,5 dollar, ein nedgang på 7,5 prosent.

Energisektoren har falle 1,2 prosent, medan sjømatsektoren hadde ein nedgang på 0,5 og shipping på 1,5 prosent ved børsopning.

Blant dei mest omsette selskapa er Equinor (-1,4), Aker Bp (-2,7), Yara (+0,8), Norsk Hydro (-3,7) og Vår Energi (-1,3) klokka 13 tysdag.

