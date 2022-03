Gjensidigestiftelsen får Samfunnstryggleiksprisen 2021

innenriks

– Det frivillige er ein berebjelke i den norske redningstenesta. Bidraget frå Gjensidigestiftelsen gjer at dei frivillige organisasjonane kan styrkje kompetanse og oppgradere nødvendig utstyr. Det er eit viktig løft for den frivillige redningstenesta, seier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Gjensidigestiftelsen er den største finansstiftinga i Noreg. Kvart år deler stiftinga ut rundt 240 millionar kroner til allmennyttige prosjekt over heile landet som dreier seg om tryggleik og helse.

Samfunnstryggleiksprisen vart delt ut første gong i 2012. Juryen bak prisen er leidd av DSB og består også av representantar for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Frivillige organisasjonars rekningsfaglege forum og fylkesberedskapssjefane.

