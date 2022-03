Fellesforbundet etter brot i forhandlingane: – Det meste er vanskeleg

innenriks

Fellesforbundet og Norsk Industri møttest hos Riksmeklaren tysdag ettermiddag for å planleggje frivillig mekling etter at det vart klart at det var brot i frontfagforhandlingane. Med på møtet var meklarane Mats Ruland og Hilde Lund.

– Fellesforbundet varsla brot i forhandlingane. Det er fleire årsaker til det. Det er usikre tider, og vi treng ei stødig hand med oss, seier Fellesforbund-leiar Jørn Eggum, som understrekar at dei fleste sakene er vanskelege.

På spørsmål om kva som er dei vanskelege punkta, svarer Eggum:

– Er det nokre punkt som er enkle då? Det meste er vanskeleg, men vi har ikkje byrja der at vi bryner oss på det økonomiske biletet. Det er noko vi må gjere når vi ser heilskapen i oppgjeret.

Strekkje seg langt

Partane går no inn i ein fase med frivillig mekling hos Riksmeklaren. Dersom partane ikkje blir samde, går det over til tvungen mekling frå 28. mars. Meklingsfristen er 31. mars

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri trur begge partar vil strekkje seg langt for å semjast, men understrekar at handlingsrommet her er trongt og komplisert.

– Vi har brukt tida veldig effektivt til no og bora i krava og motkrava. Vi er på det punktet no at vi forstår krava til motparten. Vi er samde om kva vi er samde om, og kva vi er usamde om, seier han.

Vanskeleg oppgjer

Riksmeklar Mats Wilhelm Ruland seier at partane har jobba godt inn i meklinga, men trur det blir eit vanskeleg oppgjer.

– Dei to tidlegare oppgjera har også vore krevjande. Det har vore ei krevjande tid med stor uvisse. Mange næringar har vore hardt ramma av pandemien, mange har vore permitterte. Det svingar veldig, og det er store forskjellar i samfunnet. Det gjer det vanskeleg å finne gode løysingar.

– Ikkje rask nok framgang

Brotet mellom partane vart kjent ved 13-tida tysdag, og Fellesforbund-leiar Jørn Eggum grunngav det med at forhandlingane ikkje gjekk raskt nok framover, og at arbeidsgivarsida ikkje var villig til å komme i møte krava frå arbeidstakarane.

Medan Fellesforbundet krev auka kjøpekraft til medlemmene sine etter to magre år, maner Norsk Industri til varsemd. Bakteppet er krigen i Ukraina, som driv prisane i Noreg oppover. Førre veke oppjusterte Det tekniske berekningsutvalet (TBU) prisveksten i Noreg frå 2,6 til 3,3 prosent.

Også Parat braut tysdag forhandlingane med Norsk Industri, og krev høgare lønnsvekst for sine medlemmer.

Lønnsoppgjeret er eit såkalla hovudoppgjer, der det blir forhandla både om lønn og andre rettar.

Først ut er Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri, som utgjer det såkalla frontfaget. I praksis betyr det at den konkurranseutsette industrien forhandlar først og set ramma for dei følgjande oppgjera.

