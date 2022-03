Barneombodet ber regjeringa styrkje skuletenestene i neste års budsjett

innenriks

– No er det regjeringa som må stille opp for barn og unge. Dei må no styrkje laget rundt elevane og sørgje for at dei får den oppfølginga og hjelpa dei treng i og rundt skulen. Regjeringa kan ikkje gå inn i denne nye fasen etter pandemien med ei «vente og sjå-haldning», sjølv om mykje er tilbake til det normale, seier barneombod Inga Bejer Engh.

Styrkje laget

I eit brev til regjeringa og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber Barneombodet, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet om at laget rundt elevane blir styrkt i budsjettet for 2023, som regjeringa no forhandlar om.

Med «laget» siktar dei tre aktørane til støttenettverket rundt elevane og viser til eit punkt i Hurdalsplattforma der regjeringa seier dei skal styrkje laget rundt elevane, altså trappe opp innsatsen med barne- og ungdomsfagleg kompetanse, miljøarbeidarar, miljøterapeutar og helsetenesta i skulen.

– Under pandemien såg vi igjen kor viktig skulen er for barn og unge, både fagleg og sosialt. Då skulen stengde ned delvis eller heilt, så vi at det fekk ringverknader ikkje berre for opplæringa, men også for kva slags moglegheiter andre tenester hadde til å gi hjelp til dei som trong det, seier leiar Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Kartleggje behova

Dei tre organisasjonane ber regjeringa om at velferdssektorane som har ansvar for barn og unge, kartlegg kva behov elevane har og sikrar at elevane har tilgang til tilsette som skal følgje opp ikkje-faglege forhold som mobbing, fråvær, psykisk helse og vanskelege heimeforhold.

Dei ber også regjeringa vurdere om det er behov for å lovfeste krav til nødvendig kompetanse i laget rundt elevane.

– Vi ber regjeringa om å prioritere dette arbeidet i statsbudsjettet for 2023 og i åra framover. Dette er eit viktig tiltak for å redusere konsekvensane av pandemien for barn og unge. Det er viktig at kommunane har tilstrekkelege midlar til å sørgje for eit godt lag rundt eleven, heiter det i brevet.

Brevet er signert barneombod Inga Bejer Engh, leiar Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen og leiar Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

