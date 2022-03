1,7 millionar jodtablettar selde i Noreg dei siste vekene

innenriks

– Det er alt apotekgrossistane hadde på lager, seier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til P4.

Soldal fortel at apoteka har hatt ein aukande pågang av folk som ønskjer jodtablettar sidan krigen i Ukraina braut ut. No må folk vente på neste leveranse til Noreg, og den kjem ikkje til lagera før i midten av april.

– Kvar dag kjem det folk inn og spør etter Jodix, og ønskjer å setje seg på venteliste. Eg trur nesten alle apoteka no opererer med ventelister, så folk får beskjed når vara kjem inn igjen, seier kommunikasjonssjef Silje Ensrud i Apotek 1.

Ved eit atomuhell kan det bli nødvendig for nordmenn å ta jodtablettar. Dette gjeld spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammande. I heilt spesielle situasjonar kan det òg vere aktuelt for vaksne mellom 18 og 40 år å ta tablettar.

