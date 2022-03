Vedum fryktar overoppheting av økonomien

innenriks

– Dei siste par åra har vore tøffe for mange, og for somme er den økonomiske kvardagen framleis krevjande. Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi halde igjen på pengebruken i statsbudsjettet, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i ei pressemelding i samband med at regjeringa startar budsjettarbeidet for 2023.

– Viss ikkje, kan vi få ei overoppheting av norsk økonomi. Det vil føre til endå høgare inflasjon med behov for endå høgare rente. Det ville auka utgiftene til folk og bedrifter i heile landet, og det må vi unngå, seier han vidare.

Då Noregs Bank heva renta i desember til 0,5 prosent, venta dei tre rentehevingar til i 2022.

I pressemeldinga frå Finansdepartementet står det at anslaga i materialet til budsjettkonferansen til regjeringa tilseier at den registrerte arbeidsløysa vil halde seg låg på 2,0 prosent i 2023, og at den økonomiske aktiviteten vil vere høgare enn normalt.

Krigen påverkar

Prognosane departementet legg fram måndag føreset at krigen i Ukraina ikkje gir langvarige skadeverknader på internasjonal økonomi. Krigen har ført til eit stort hopp i råvareprisar, i tillegg til olje- og gassprisar. Førre veke steig oljeprisen til nærare 130 dollar fatet for første gong på åtte år.

Det gir høge eksportinntekter for Noreg, men krigen har samtidig bidrege til uro i internasjonale finansmarknader. Oljefondets verdi har falle med rundt 900 milliardar kroner sidan nyttår, og fallet kan bli større, varslar departementet.

I Politisk kvarter på NRK måndag, nokre timar før regjeringa startar arbeidet med neste års budsjett, sa finansminister Vedum at situasjonen no og kva regjeringa vil gjere dei kommande månadene, vil bli diskutert parallelt. Stikkordet for budsjettarbeidet er tryggleik.

– Det er tryggleik som er hovudoverskrifta – både for det grunnleggjande forsvaret, politiet, den sivile beredskapen, at det skal vere trygt rundt jobb og økonomi, og også trygt for dei som kjem hit, viss vi skal takle dette på ein god måte, seier han og legg til at forsvarsbudsjettet kjem til å gå opp.

Prisvekst

Høgare energiprisar fører til høgare prisvekst både i Noreg og hos handelspartnarar i utlandet. Straumprisane i Sør-Noreg har nærma seg dei rekordhøge nivåa frå desember i fjor.

For å hjelpe hushalda med dei høge energiprisane vil regjeringa føreslå å forlengje sikringsordninga for straum til og med mars neste år.

– Det er viktig med trygg økonomisk styring. Vi lever no i ei meir usikker tid enn vanleg. Den siste tida har for alvor vist oss kor viktig tryggleik og beredskap er for samfunnet vårt, seier Vedum.