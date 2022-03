Undersøking: Over halvparten oppsøkjer kulturarrangement sjeldnare

innenriks

41 prosent svarer at dei har fått tilbake same vanar som dei hadde før pandemien, medan 4 prosent svarer at dei besøkjer kulturarrangement oftare enn før. 2 prosent veit ikkje, viser undersøkinga Norstat har gjort for NRK.

Seniorforskar Bård Kleppe i Telemarksforskning seier til rikskringkastaren at han synest tala er oppsiktsvekkjande. Han trudde det ville vere eit oppdemma behov for dra på konsertar og andre arrangement etter gjenopninga.

– Det kan hende at folk har endra vanar i eit større omfang. Dei oppsøkjer kanskje andre tilbod enn før, seier Kleppe.

