Støre: – Vi må snu på krona

innenriks

– Det går godt i økonomien, som er på veg ut av pandemien. Det gjer det i Noreg og hos dei viktigaste handelspartnarane våre, sa Støre (Ap) på ein pressekonferanse utanfor Klækken hotell på Ringerike, der regjeringa måndag starta arbeidet med budsjettet.

– Vi er heldige som har ein økonomi i sterk oppgang, men då betyr det for oss som skal lage statsbudsjett, at vi må halde igjen. Vi må snu på krona når vi skal gjere gode investeringar, sa han.

Støre viste til at arbeidsløysa har falle raskt og no er på like over 2 prosent.

– Sist gong ho var så låg, var på slutten av 80-talet og like før finanskrisa i 2008, sa han.

Vil unngå overoppheting av økonomien

Både Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har understreka at pengebruken må haldast igjen for å unngå overoppheting av norsk økonomi.

– Det vil føre til endå høgare inflasjon med behov for endå høgare rente. Det ville auka utgiftene til folk og bedrifter i heile landet, og det må vi unngå, sa Vedum tidlegare måndag.

Støre utdjupa kva dei meiner med dette:

– Det er denne spiralen med låg arbeidsløyse, høgare lønn, høgare prisar, høgare rente og sterkare krone som vi kallar ei overoppheting av økonomien, og som vi må unngå, sa han.

Trygg økonomisk styring er det gjennomgåande i den økonomiske politikken til regjeringa, ifølgje Støre.

– Samtidig skal vi følgje opp det som er kjernen i Hurdalsplattforma – rettferdig fordeling. Vi skal sørgje for at dei som blir mest utsette når vi får auka prisar på ei rekkje varer, får moglegheit til å handtere det.

Forsvar, beredskap og flyktningar

Situasjonen i Ukraina gjer at Noreg må sjå på tre område med nye auge i samband med neste års statsbudsjett.

– Det eine er forsvaret vårt – innretninga av det og korleis vi vektlegg det der vi er våren 2022 med krig i Europa, beredskapen i landet vårt, og det at vi tek høgde for at vi kan få mange flyktningar frå Ukraina i kommunane, sa Støre.

Dette kjem til å koste, men dei fleste andre land ville misunnt Noreg med utgangspunktet vårt, meiner han.

– Vi har moglegheita til å få til dette, og det er med den haldninga vi går til denne budsjettkonferansen, sa Støre.

Budsjettkonferansen skal etter planen vare til onsdag ettermiddag.

– Sånn situasjonen er, blir det overordna temaet for samtalane våre tryggleik for landet. Tryggleik for folks økonomi og trygg økonomisk styring blir bidraget vårt for å komme oss gjennom det vi står i no.

(©NPK)