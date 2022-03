Sp-toppar krev raske og kraftige kutt i drivstoffprisane

innenriks

Regjeringa sit måndag i budsjettkonferanse der dei arbeider med statsbudsjettet for neste år. Med seg i fanget har regjeringa fått den nye situasjonen krigen i Ukraina har skapt, med høge drivstoffprisar.

Parlamentarisk leiar for Sp Marit Arnstad sa i fjor at det var uaktuelt for partiet å sitje i ei regjering som aukar bensinprisen til 20 kroner. Den siste tida har prisane passert 23-talet fleire stader.

– Det er mykje engasjement knytt til drivstoffprisane. Frå min ståstad så må det handlast. Det politikarane kan gjere noko med, er vegbruksavgifta og CO₂-avgifta, samla rundt 6–7 kroner per liter, seier fylkesleiar i Troms Sp og stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo til VG.

Det same seier Ole Herman Sveian i Trøndelag Sp. Også I Vestfold, Østfold og Hordaland ber dei om raske grep.

– Vi kan ikkje over tid sitje i regjering med så høge energiprisar som no. Det toler ikkje landet, seier Jostein Ljones, fylkesleiar i Hordaland.

Måndag kom òg nyheita om at den svenske regjeringa legg fram ein støttepakke til det svenske folket for å bøte på dei høge drivstoffprisane. Den svenske pakken har ei totalramme på 14 milliardar svenske kroner og skal mellom anna gå til å redusere drivstoffavgifta og auke bustøtta for barnefamiliar.

I tillegg foreslår den svenske regjeringa å innføre eit eingongstilskot på 1.000 svenske kroner til alle privatpersonar som eig ein bil.

