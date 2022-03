Solberg vil ha eit «hurtigspor» for å få ukrainarar ut i arbeid

innenriks

– Vi er for få menneske til alle jobbane som eit kreativt og nyskapande næringsliv skaper. Det er eit luksusproblem, men også ei moglegheit, no som vi kan vente oss tusenvis av flyktningar frå Ukraina, sa Solberg i talen sin til Høgres landsstyre søndag.

Kritiserer regjeringa

Høgre-leiaren viser til tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) som indikerer at Noreg vil mangle 90.000 fagarbeidarar i 2035, og seier at bedrifter ho har prata med, har problem med å få tak i arbeidskraft.

Samtidig peikar ho på at sjølv om over ein halv million stillingar vart kunngjorde i fjor, var det likevel 64.000 personar som gjekk arbeidsledige inn i mars.

– Arbeidsgivarar må akseptere at det ikkje berre er nyutdanna 20-åringar som bankar på døra, men dei må òg leggje til rette for at vaksne kan få utdanning medan dei står i jobb, seier ho.

Solberg meiner dagens regjering gjer det vanskeleg for bedrifter å vere fleksible, og viser til at regjeringa har varsla innstrammingar i bruk av innleigd arbeidskraft.

Mellombels arbeidsløyve

Når flyktningar frå Ukraina no kjem til Noreg, tek Høgre til orde for eit «hurtigspor» ut i arbeidslivet, framfor eit ordinært introduksjonsprogram.

Det inneber å sikre rask tilgang til mellombels arbeidsløyve og moglegheit for å ta utdanningsmodular, slik at kompetanse frå heimlandet blir relevant i Noreg.

I tillegg vil dei sikre rask busetjing i ein kommune, norskkurs, frivillige til å ta dei godt imot og psykisk helsehjelp.

Også Frp-leiar Sylvi Listhaug sa til landsstyremøtet sitt laurdag at Noreg må sørgje for at ukrainske flyktningar får arbeidsløyve frå den dagen dei kjem.

Persen: Vil sørgje for å kvalifisere fleire

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) seier ho kan roe Solberg om at ukrainske flyktningar som no får mellombels kollektivt vern, kan starte å jobbe frå det tidspunktet dei blir gitt opphaldsløyve.

– Vi vil sørgje for å kvalifisere fleire til det norske arbeidslivet. Dei som har gode føresetnader for å komme i jobb, vil få eit kortare program og kan få rask bistand gjennom hurtigsporet i introduksjonsprogrammet, skriv Persen i ein kommentar til NTB.

Hurtigsporet er tilpassa flyktningar med utdanning på vidaregåande nivå frå før, og det er grunn til å tru at mange ukrainske flyktningar kan ta dette i bruk, ifølgje statsråden.

Persen seier vidare at ukrainarar som får jobb, skal få rettane sine vareteke – og at arbeidet for faste og heile stillingar er noko som gagnar heile samfunnet.

