Parkeringshus og tunnelar kan bli nye tilfluktsrom

Overfor NRK nemner Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) tunnelar, undergrunnsbanar, parkeringshus eller kjøpesenter som døme på moglege trygge opphaldsstader.

– Vi kallar det trygge opphaldsstader. Det er ikkje nødvendigvis berre i fjellet som tilfluktsrom er i dag, men det kan godt vere i bygningar med veldig tjukke vegger, som mange bygningar har, seier DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæter.

Ifølgje DSB vil det koste eit milliardbeløp å ruste opp dagens tilfluktsrom. I dag har landet om lag 20.000 slike rom, men nokre av dei er i dårleg stand.

Forprosjektet til direktoratet med å sjå på alternative løysingar skal vere ferdig innan året er omme.

– Dette er svære greier. Det er mange ting vi skal sjå på her. Så skal vi jobbe med dette i 2023. Det fine no er at interessa er veldig til stades, at kommunane viser interesse for dette, det er viktig, seier Aarsæter til rikskringkastaren.

