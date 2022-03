Noreg har over ein million vaksinedosar på lager

innenriks

– Vi beheld vaksinane så lenge det er behov i Noreg, og det finst ei moglegheit for å donere dosar vi ikkje kjem til å bruke, seier assisterande direktør for koronavaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet, Jasper Littmann, til P4-nyheitene.

Vaksinane kan lagrast i opptil ni månader ved sentrallagring, og dei skal ikkje kastast, opplyser han. Han seier FHI lagrar dosane sentralt fordi dei har kortare haldbarheitstid med ein gong dei er sende ut til kommunane.

– FHI sender berre ut vaksinedosar som kommunane har bestilt, for å unngå at det blir større lager i kommunane, seier han og legg til at dosane med kortast haldbarheit blir først sende ut.

Førre veke vart det sett berre i underkant av 12.000 dosar. Likevel får Noreg framleis månadlege vaksinedosar. Det handlar ifølgje Littmann om beredskap, som ifølgje han kan komme til nytte dersom koronasituasjonen endrar seg og det eksempelvis blir behov for ein fjerde dose.

