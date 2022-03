Luftbru til Noreg blir vurdert for ukrainske flyktningar

innenriks

Ei luftbru betyr hyppig flytrafikk mellom stader i ein periode på grunn av spesielle forhold. Regjeringa har fått kritikk frå mellom anna Venstre for ikkje å ha gjort dette tidlegare.

– Dette har Noreg nyttige erfaringar med, som vi har med oss i dei vurderingane Noreg no gjer av korleis vi skal hjelpe flest mogleg, best mogleg, skriv justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i ein e-post til VG.

På kritikken frå opposisjonen, blant dei Høgre, om at regjeringas etterlatne inntrykk er at dei ventar på ei fordeling av flyktningar frå EU, svarer Mehl:

– Høgre må stå for si eiga tolking, men dette stemmer ikkje. Regjeringa jobbar med ulike løysingar for å hente flyktningar frå Ukrainas naboland. Noreg har fått ei oppmoding om å få flyktningar frå Moldova som blir no vurdert. Ingen EU-land har så langt bede om bistand til å overføre flyktningar til Noreg, seier ho.

