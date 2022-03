Halvparten av samfunnsforskarar stemmer Raudt, SV eller MDG, ifølgje studie

innenriks

– Det stadfestar det mange har trudd. Og som vi har sett frå andre land. Undersøkinga stadfestar at forskarar står lenger til venstre, seier forskar Kjersti Thorbjørnrud til Aftenposten. Ho er leiar for prosjektet.

Ho legg til at det berre er fagorganiserte forskarar som er med i studien. 80 prosent av norske forskarar er fagorganiserte, ifølgje Fafo. Prosentane for partitilhøyrsel er derfor ein indikasjon meir enn eksakte tal, understrekar Thorbjørnrud.

Blant akademikarane i undersøkinga er det klart flest humanistar (60,4 prosent) og samfunnsvitarar (54,3 prosent) som stemmer Raudt, SV eller MDG. I resten av befolkninga er denne andelen 12,5 prosent.

– Mangel på meiningsmangfald kan skape blindsoner og gruppetenking, seier Thorbjørnrud.

Det kjem òg fram at forskarar er meir opptekne av miljøvern og likestilling og mindre innvandringskritiske enn befolkninga generelt. 46 prosent av samfunnsvitarane meiner vi bør gjere det lettare for innvandrarar å få tilgang til Noreg. 22 prosent blant befolkninga svarte det same.

