Gras- og lyngbrann ute av kontroll i Fitjar – fleire blir evakuerte

innenriks

– Politiet og brannvesenet er på staden, skriv Sørvest politidistrikt ved 14.45-tida måndag.

I ei oppdatering like etter klokka 15 fortel politiet at nokre hus som ligg i Hungersdalen, no blir evakuerte. I tillegg er fylkesveg 545 stengd i begge retningar.

Operasjonsleiar Helen Rygh Ims i Sørvest politidistrikt sa tidlegare måndag til NTB at brannen spreier seg, og at brannvesenet ikkje har kontroll.

– Det siste eg har fått høyre frå brannvesenet, er at dei tilrår evakuering. Det er ikkje veldig mange bustader i området, men det ligg nokre der, sa ho.

Ho sa vidare at nødetatane førebels ikkje har oversikt over omfanget av brannen.

(©NPK)