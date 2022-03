Fleire enn nokon gong vil ta «automatlappen»

innenriks

Andelen som tek førarkort med automatgir, har stige frå 18 prosent i 2018, til 41 prosent i 2021. Det viser tal frå Statens vegvesen, som klargjer førarprøvestatistikk i perioden 2018–2021.

I Oslo tek no 65 prosent førarprøve med automatgir, medan andelen som tok automatlappen for berre fire år sidan var 32 prosent. I Viken er andelen no 51 prosent, mot 26 prosent i 2018.

– Førarkort med automatgir held for dei aller fleste. Om du veit du mest sannsynleg skal køyre ein bil med automatgir, vel automat òg på trafikkskulen. Elbilar og andre moderne bilar har ikkje manuell giring, seier seniorrådgivar for opplæring Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund.

Tala er i tråd med målet til regjeringa om at alle nye køyretøy innan 2025 skal vere automatgira nullutsleppskøyretøy. Så langt i år er nesten 9 av 10 nye personbilar elbilar. Blant nye trafikkskulebilar i 2021, var det 46,6 prosent elbilar, viser tal frå Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

