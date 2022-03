Finanstilsynet forventar at bankane legg til rette for å inkludere flyktningar

innenriks

– Finanstilsynet er kjent med at det kan vere krevjande for enkelte flyktningar å få tilgang til bank- og forsikringstenester på grunn av føresegnene i kvitvaskingsregelverket om legitimering, skriv dei i ei pressemelding måndag.

Dei minner om at finansføretaka har såkalla kontraheringsplikt, altså plikt til å inngå avtalar etter krav frå ein annan, til dømes ein flyktning.

– Det inneber eit ansvar for å leggje til rette for finansiell inkludering, under dette å tilby grunnleggjande banktenester og forsikringsprodukt, heiter det frå Finanstilsynet.

Dei understrekar at grunnleggjande finansielle produkt og tenester er ein føresetnad for å delta fullt ut økonomisk og sosialt i samfunnet, og viser til at unntaka som går fram av kvitvaskingslova.

– Finanstilsynet vurderer det slik at kvitvaskingsregelverket opnar for at det for visse sårbare kundegrupper utan legitimasjon som oppfyller alle krava i kvitvaskingsforskrifta § 4-3, kan vere tilstrekkeleg at identiteten til kunden blir stadfesta ved å innhente opphaldskort og gjennomføre annan nødvendig kontroll av identiteten, skriv tilsynet.

(©NPK)