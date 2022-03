Arbeids- og inkluderingsministeren skal ha vekefaste Ukraina-møte med kommunane

innenriks

– Skal vi lykkast med å integrere dei som no har måtta flykte frå landet sitt, er vi avhengige av eit godt samarbeid mellom stat og kommunar, seier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Måndag sende ho eit brev til alle kommunane med invitasjon til eit møte torsdag, som er det første av dei vekefaste møta ho ønskjer å ha om dei ukrainske flyktningane. Busetjing, kartlegging og integrering er temaa.

– Flyktningane som kjem til Noreg, må få ein trygg og god stad å bu, og dei må oppleve at liva deira ikkje blir sette på vent, samtidig som vi må sikre ein god og meiningsfull kvardag i det som er eit framandt land, seier arbeidsministeren.

Svært mange ukrainarar vil komme til Noreg den næraste tida som følgje av den russiske invasjonen.

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) fekk nyleg svar frå kommunane om busetjings- og tenestekapasiteten. Imdi vil om kort tid følgje opp med ei konkret oppmoding om busetjing.

– Det er svært gledeleg at mange kommunar har gitt positive signal om å bidra. No ser eg fram til å samarbeide tett med kommunane om korleis vi kan hjelpe dei ukrainske flyktningane på best og tryggast måte, seier Persen.

(©NPK)