Advokatutgifter til studentar tekne for fusk meir enn fordobla

innenriks

Det er avisa Khrono som har samla inn tal frå elleve av dei fjorten universiteta og høgskulane i landet. Der går det fram at studentane i fjor fekk dekt 9,1 millionar kroner i utgifter til advokat etter at dei hadde vorte tekne for fusk i samband med eksamen.

Ordninga er slik at ein student som blir teken i fusk og der det som reaksjon blir innstilt eller blir vedteke utestenging frå lærestaden, får dekt utgiftene til advokat etter timesatsen til staten.

Over heile landet vart dei i fjor registrert 1.165 saker med fusk ved universiteta og høgskulane. Av desse enda 135 med frifinning, men minst 400 av dei resterande 1.030 sakene enda med den strengaste reaksjonen.

Prorektor for utdanning ved NTNU i Trondheim, Marit Reitan, seier det har vorte meir vanleg å bruke advokatar i fuskesaker. Ho vil ha eit tak på kor mange timar med advokat utdanningsinstitusjonen skal dekkje for studentane som er tekne i fusk.

– Der det for ein del år sidan berre unntaksvis var studentar som nytta tilgangen, er det i dag langt fleire som nyttar seg av advokat i desse sakene, seier Reitan.

