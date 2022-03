To år sidan pandemien trefte Noreg – no blir ei ny krise handtert

innenriks

– Folk trur ein har mykje å gjere når ein er på TV heile tida, og lite å gjere viss ein ikkje er det, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Nokre få veker etter det første smittetilfellet vart påviste i Tromsø, vart kvardagen til folk snudd på hovudet. Karantene, stengde grenser, zoom-skule, munnbind og testpinne i nasen vart ein del av den nye normalen.

Knappe to år sendarar, den 12. februar fjerna regjeringa nesten alle koronatiltak, og for mange var pandemien i praksis «over».

– Det var tolv litt fredelege dagar frå laurdag 12. februar til torsdag 24. februar, seier Stoltenberg og peikar på dagen Russland invaderte Ukraina.

Mobiliserer for flyktningar

Både Folkehelseinstituttet og regjeringa bruker no litt mindre tid på koronapandemien og litt meir tid på å førebu helsetenesta på å ta imot flyktningar frå krigen og helseberedskap knytt til atomtryggleik.

– Det har vore ekstremt mykje å gjere. Vi er ikkje i kriseberedskap, men vi har kriseorganisert oss for å gjennomføre dei oppgåvene som har strøymt på, så det er ikkje fredeleg, seier Stoltenberg.

Også for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kjennest det ut som ei ny krise har teke over for pandemi-krisa.

– Det er større fokus på prøvelsane som kjem som følgje av Ukraina-krigen. Og det er jo dei same fagfolka vi no mobiliserer, som har vore mobilisert i to år for å takle pandemien. Fagfolka våre gjer meg stolt, seier Kjerkol.

Ikkje umogleg med eit nytt 12. mars

FHIs siste modellar viser at epidemien her til lands blir bremsa fordi mange blir smitta og dermed blir immune, men framleis seier Stoltenberg at det kan komme nye smittebølgjer.

– Framleis er det sånn at vi ikkje veit om det kan komme nye variantar som vaksinen ikkje verkar godt nok på og som derfor kan gi nye bølgjer. Ei ny omikronbølgje vil vere meir som ein vanleg influensasesong, det kan vi leve med utan inngripande tiltak, seier Stoltenberg.

Heller ikkje Kjerkol ser på pandemien som over, men påpeikar at ein har gått over i ein langt meir positiv fase.

– Kan det komme eit nytt 12. mars der samfunnet må stengjast ned?

– Det kan det jo sjølvsagt, men vi håpar på å vere betre førebudde. Vi har òg masse lærdom etter å ha gått igjennom dei to siste åra. No ser eg fram til ein lys og fin vår, seier Kjerkol.

Usannsynleg rask vaksineutvikling

Det Camilla Stoltenberg sit igjen med som mest overraskande etter to år med pandemi, er positivt: den kjappe utviklinga av vaksine, og at ho fungerer.

– Det har vore heilt fantastisk – og det var vi usikre på heilt fram til vaksinen var ein realitet seint på hausten 2020. Historisk har det teke fleire år å utvikle vaksinar, her har det gått usannsynleg raskt.

No har nesten tre millionar nordmenn fått tre vaksinedosar. På den andre sida har over 1.750 personar døydd av eller med korona sidan pandemien trefte Noreg. Fordelt på talet på innbyggjarar er det lågt, seier Stoltenberg.

– Det viktigaste av alt er at vi, med unntak av nokre få veker seint på hausten 2021, ikkje har hatt ei overdøying i befolkninga, seier ho.

Låge dødstal

Det vil seie at dødsfalla ville skjedd uavhengig av pandemien, men då av andre årsaker som til dømes influensa, forklarer ho.

– Totaldøyinga er knapt påverka i Noreg, og det står i sterk kontrast til mange andre land som har vore i stand til å handtere pandemien, som Storbritannia, Sverige og Israel, seier Stoltenberg.

Ho har ikkje eit endeleg fasitsvar på kvifor Noreg kjem ut av pandemien med få dødsfall, men peikar på stor tillit og stort engasjement i befolkninga for å etterleve tiltak, og dessutan at Noreg er eit rikt land som har hatt gode kompensasjonsordningar.

– Så kan det òg hende vi har vore heldige, at vi har hatt litt flaks, seier Stoltenberg.

Kjerkol: Tyngst å stengje skular og innføre skjenkjeforbod

15. desember 2021 måtte den nye regjeringa igjen stengje landet. Det tøffaste for helseministeren har vore å innføre trafikklysmodellen for skulane, som for mange elevar innebar heimeskule, og skjenkjestopp.

– Det handlar om å stengje ein arena som barn har ein grunnleggjande rett til å vere på. Skjenkjestoppen kan jo synest meir triviell, men det er veldig inngripande i fridomen og livet til folk, og rammar ei heil næring.

– Det mest krevjande har vore konsekvensane av dei inngripande tiltaka, og det å leggje avgrensingar på livet til folk. Vi er sosiale av natur, og isolasjon er ikkje noko som gjer menneske godt.

Kjerkol seier at regjeringa jobbar med ein langsiktig strategi for å unngå overraskingar i tida framover.

– Vi ønskjer jo ikkje ein situasjon som 12. mars 2020 eller 15. desember 2022, der det veldig plutseleg kjem veldig inngripande tiltak. Det håpar vi på å unngå, seier ho.

