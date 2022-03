innenriks

Avgjerda kjem som eit resultat av ytterlegare EU-sanksjonar implementert 9. mars, opplyser selskapet fredag.

Yara skriv at dei vurderer det detaljerte omfanget og verknaden av sanksjonane

I meldinga skriv selskapet at dei er bekymra for den globale mattryggleiken og ber om at matforsyningskjedene blir verna og at ein gjer seg mindre avhengig av Russland.

