To år med pandemi pregar framleis elevane – Det tøffaste var å stengje skulane, seier Støre

To år med strenge koronatiltak og mindre sosial kontakt har påverka dei fleste, men særleg har elevar på vidaregåande skule hatt to annleis år.

– Eg har ikkje fått noko øving i å halde presentasjonar, så det synest eg er veldig vanskeleg, seier Erlend Omland som går i første klasse ved Oslo katedralskole til NTB.

– Og så har det vore vanskeleg å fordele tida si. Eg er veldig glad i historie og har enda opp med å bruke mykje tid på det heime. No er det vanskeleg med fag som matte, der er det veldig mykje nytt, seier Omland.

Framleis krevjande

Han og medelevane synest det har vore krevjande å gå frå ungdomsskulen til vidaregåande, etter fleire år med koronatiltak.

– Eg kjende eg var meir omgjengeleg på ungdomsskulen og snakka meir i klasserommet enn eg gjer no, det er endå konsekvens av å vere heime så mykje og berre sosialisere gjennom ein PC, seier Abdirahman Bukhari Yusuf i andre klasse.

Torsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) elevar ved Oslo katedralskole for å snakke om korleis pandemien har prega dei.

Elevane var tydelege – dei har framleis ei kjensle av å vere bakpå fagleg, fryktar at fleire kjem til å falle frå og synest det er vanskeleg å halde motivasjonen oppe.

Støre: Tiltaka var nødvendige

– Dette var det tøffaste ved tiltaka: å innskrenke skule- og universitetskvardagen, seier Støre til NTB.

Likevel held han fast på at avgjerda var rett, og at ingen tiltak ville gjort situasjonen verre. No meiner han det viktigaste er å ha ein mest mogleg normal skule og eit sosialt liv.

– No er det viktig med nærvær frå skuleleiinga, slik at dei kan følgje opp elevane som kan ha hol og er sårbare. Det trur eg norske skular er flinke til, seier Støre.

Under møtet sa fleire av elevane at to år med pandemi, følgd av krig på eige kontinent hadde gjort dei mindre håpefulle for framtida. Statsminister Jonas Gahr Støre gav dei eit tydeleg råd:

– Vi har ikkje tid til å ikkje ha håp. Det er no vi må stille opp, sa statsministeren til elevane og peika mellom anna på flyktningane som kjem til Noreg frå Ukraina.

Lovar å gjere alt for å halde skulane opne

Kunnskapsministeren seier det gjorde inntrykk å høyre elevane snakke om korleis pandemien har prega dei. Ho er tydeleg på at avgjerda om å stengje skulane har vore vanskeleg.

– Det er elevane som har betalt den høgaste prisen for tiltaka vi innførte, seier Brenna. Ho meiner at pandemien har vore som eit forstørringsglas på alle samfunnstrekk.

– Viss du har slite på skulen, vart det kanskje endå vanskelegare under pandemien, seier Brenna.

Forsiktige optimistar

Elevane NTB snakkar med, seier at dei ikkje heilt klarer å senke skuldrene og gi slepp på frykta for ei ny nedstenging.

– Eg har prøvd å vere optimist så utruleg lenge, men viss det kjem ei ny nedstenging, kjem eg til å knekke, seier Dorna Anzali, som går i førsteklasse.

Brenna seier det er vanskeleg å komme med løfte i ei verd som først vart ramma av pandemi og deretter ein krig i Europa.

– Men eg kan love at vi skal gjere alt vi kan for at skulane skal halde fram med å vere opne, at elevane skal lære det dei treng, og kunne vere med vennene sine.

