Sp-opprør mot elektrifisering

Elektrifisering av sokkelen er nedfelt i Hurdalsplattforma, regjeringsplanen for dei neste fire åra. Derfor vakte det oppsikt at Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson, sa til Klassekampen at planane om elektrifisering bør revurderast i lys av energikrisa.

– I første omgang betyr det å setje alle vidare planar om elektrifisering av sokkelen på vent. Om vi no mistar viktige industribedrifter på grunn av høge straumprisar, kjem dei kanskje aldri tilbake igjen, sa han onsdag.

Sps fylkesleiarar i Akershus, Østfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark har alle gitt klart uttrykk for støtte til det Gjelsvik seier, skriv Aftenposten.

Den ferske olje- og energiministeren Terje Aasland (Ap), seier han forstår at det kjem opp ein debatt i den energipolitiske situasjonen Europa står i. Men er han er klar på at Hurdalsplattforma ligg fast.

– Vi skal elektrifisere norsk sokkel. Vi skal fortrinnsvis gjere det med havvind eller andre fornybare energikjelder på havet. Og vi skal gjere det på ein slik måte at vi ikkje skyv kraftforedlande industri eller landbaserte moglegheiter frå oss, seier Aasland til Aftenposten.

Ei elektrifisering innan 2030, slik det er lagt opp til i dag, vil krevje rundt 15 TWh med straum. Det er meir enn den samla norske straumproduksjonen frå vindkraft.

