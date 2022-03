innenriks

– Kombinasjonen av vind og lite nedbør gir lokal gras- og lyngbrannfare i snøfrie område inntil det kjem nedbør av betydning, skriv Meteorologisk institutt på Twitter.

Farevarselet gjeld for Vestlandet sør for Stad. Vegetasjon kan lett ta fyr og store område kan bli ramma. Det blir tilrådd at ein er varsam med open eld. Behov for førebyggjande tiltak og beredskap skal vurderast fortløpande av beredskapsaktørar.

