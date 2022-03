Sigmund Løvåsen ny rådsleiar i Kulturrådet

innenriks

Løvåsen, som er utnemnd som rådsleiar ut 2025, har brei erfaring frå ulike verv i norsk kulturliv – mellom anna som leiar av Den norske Forfatterforening, opplyser regjeringa fredag.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) seier Norsk kulturråd speler ei viktig rolle i norsk kulturliv som forvaltar av Norsk kulturfond og som rådgivar for staten i kulturspørsmål.

– Norsk kunst- og kulturliv skal no byggjast opp igjen etter ein pandemi som har prega heile sektoren. Eg kjenner meg trygg på at Sigmund Løvåsen og resten av Norsk kulturråd er klare for å ta fatt på oppgåva, seier Trettebergstuen.

