SV avslører nye krav om straumstøtte

innenriks

Regjeringa varsla torsdag at ho vil gå inn for å forlengje straumstøtta for hushald ut mars 2023. Regjeringa må ha fleirtal for forslaget når det om kort tid kjem til Stortinget. Og budsjettpartnaren til regjeringa SV er ikkje fornøgd og vil dekkje mykje meir av straumrekninga til dei som bruker minst straum.

– Heilt konkret vil vi dekkje 100 prosent av ein straumpris på over 50 øre per kilowattime for dei første tusen kilowattimane du bruker i løpet av ein månad, seier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV til NRK.

Han seier ordninga partiet fekk gjennom før jul var viktig for veldig mange.

– Men når straumprisane held fram med å vere så høge som dei er, må vi forbetre støtteordninga kraftig, seier Haltbrekken.

– Så vil vi ha 80 prosent støtte for dei neste 2.000 kilowattimane. Dette gjer at dei som har dårlegast råd og lågt forbruk får ei solid støtte, seier Haltbrekken.

Staten dekkjer i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytande når snittprisen på straum overstig 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vore at dette skal gjelde frå desember til mars, men no blir altså ordninga forlengt med eitt år.

Forslaget om å forlengje straumstøtta med eitt år blir no sendt ut på høyring. Etter høyringa vil saka bli lagt fram for Stortinget. Målet er å få banka forlenginga igjennom i tide til fakturaen for april, som kjem ut til kundane i mai.

Men først skal SV forhandle.

– Derfor må regjeringa raskt komme til Stortinget, så vi kan ha på plass ei ny støtte frå 1. april, sa Haltbrekken til NTB torsdag.

(©NPK)