NHO-sjefen trur krigen i Ukraina set fart på det grøne skiftet i Noreg

– Eg trur ikkje alle har teke innover seg at vi kjem til å sjå ein heilt annan energisituasjon i Europa. Vi kjem til å sjå fortgang i fornybar, at norsk gass er viktig, og havvindsatsingar. Det eine er det tryggingspolitiske, det andre er det næringspolitiske. Vi kjem til å sjå ein heilt annan situasjon. Noreg med fortrinna sine, med naturressursane sine, er jo som skapt for å vere ein del av det, seier Almlid til Stavanger Aftenblad.

Han peikar mellom anna på produksjon av såkalla blått hydrogen, der hydrogen blir framstilt frå naturgass, men der ein fangar og lagrar det meste av CO2-ein som blir frigjord i produksjon. I tillegg nemner han batteriproduksjon, havvind og karbonfangst- og lagring (CCS).

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) spår at det vil vere behov for norsk gass i 100–150 år til. Han seier at det er heilt avgjerande for Europa at naturgassen får ei framtid gjennom blått hydrogen.

– Vi må ha hydrogen som energiberar. Det er ein illusjon å tru at grønt hydrogen og grønt ammoniakk er tilstrekkeleg – fordi det er så dyrt. Eg meiner vi kan halde liv i norsk naturgass i sikkert 100 til 150 år til om vi gjer om det til hydrogen. Det går rett inn i «utvikle, ikkje avvikle», seier han.

