Koronasmitte kan gi kansellerte ferjeavgangar

– Først er det på sin plass å skryte av Torghatten Nord. Dei har verkeleg stått på for å få kabalen til å gå opp, seier kontraktsansvarleg Kristin Botnmark Sortland i Statens vegvesen.

Dei høge smittetala gjer det stadig vanskelegare å bemanne fartøy, og avgangar kan bli kansellert på kort varsel, ifølgje Vegvesenet. Dei vil i samband med dette komme med ei oppmoding til dei reisande om å følgje med på Torghattens avviksmeldingar.

I Nordland har Statens vegvesen fire samband: Bodø – Værøy – Røst – Moskenes, Bognes – Lødingen, Bognes – Skarberget og Drag – Kjøpsvik. Operatør på alle sambanda er Torghatten Nord.

For nokre veker sidan varsla Møre og Romsdal fylkeskommune at koronasmitten breidde seg blant ferjemannskapa i fylket og åtvara om at mange avgangar kunne bli innstilte på kort varsel.

