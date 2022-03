Konkurransetilsynet granskar Nortura-oppkjøp

innenriks

– Det vart onsdag send eit varsel om at det kan bli aktuelt med eit inngrep i Norturas oppkjøp av aksjar i Steinsland & co., seier saksbehandlar Erlend Smedsdal i Konkurransetilsynet til Nationen.

For vel ein månad sidan vart det kjend at Nortura ville overta den eine av berre to eksisterande norske produsentar av verpehøner for produksjon av egg til forbrukar.

Steinsland & co. er i dag Noregs største produsent av verpehøner med nærare 70 prosent av marknaden. Norturas kjøp av to tredelar av aksjane i selskapet betyr at dei overtek kontrollen, samtidig som samvirket oppnår makt over ein større del av verdikjeda for konsumegg.

Dagleg leiar Nils Steinsland i Steinsland ønskjer ikkje å kommentere varselet frå Konkurransetilsynet.

– Vi var førebudde på at Konkurransetilsynet ville sjå grundig på denne saka. No får vi vente og sjå kva som skjer vidare. Vi var kjende med prosessen som kunne oppstå når slikt blir meld inn, seier juridisk direktør Kjell Clement Ludvigsen i Nortura.

