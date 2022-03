Imdi ber kommunar busetje ukrainske flyktningar raskt

innenriks

– I den spesielle situasjonen som vi står i, vil dei normale prosedyrane om oppmoding ikkje bli følgde. Årsaka er at vi har behov for raskt å spørje alle kommunar om dei kan busetje, sa direktør Libe Rieber-Mohn i Imdi på eit informasjonsmøte om flyktningsituasjonen som KS arrangerte torsdag, ifølgje Kommunal Rapport.

Ho ber òg kommunane om å omgåande byggje opp tenesteapparatet for å ta imot flyktningar frå Ukraina. Det inneber mellom anna barnehageplassar, skule og introduksjonsprogram.

Så langt har det komme rundt 1.000 flyktningar frå Ukraina. 8.000 mottaksplassar er førebudde rundt om i landet, men styresmaktene trur det vil bli behov for langt fleire.

– Dagens situasjon kan fort bli heilt ekstraordinær. I 2015–2016 skjedde tilstrøyminga over nokre månader. No endrar det seg dag for dag. Kommunar har aldri busett fleire enn 15.000 på eitt år. Vi kan fort komme i ein situasjon der det kjem fleire enn nokon gong, sa Rieber-Mohn.

(©NPK)