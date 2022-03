Hytteeigarar vil ha straumstøtte

innenriks

– Staten tener ekstremt godt på denne straumkrisa, og det er ikkje urimeleg at eigarar av fritidsbustader òg no blir tilgodesett, seier styreleiar Trond Hagen i Noregs Hytteforbund.

Straumstøtta for hushald vart torsdag forlengd ut mars 2023. Fritidseigedommar er framleis ikkje ein del av støtteordninga.

I ei pressemelding seier Hagen at situasjonen nærmar seg overfakturering.

– Hytta inngår i budsjettet og rekneskapen til familien som ein del av hushaldet. Derfor meiner vi at det einaste rettferdige og fornuftige er å sørgje for at eigarar av fritidsbustader får betalt tilbake det dei har betalt for mykje, seier han.

Nyleg gjennomførte Noregs Hytteforbund ei medlemsundersøking der 71 prosent svarte at den høge straumprisen ikkje har innverknad på om dei reiser på hytta eller ei.

(©NPK)